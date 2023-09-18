Красноярцев позвали на осенний общегородской субботник

Фото: администрация Красноярска

23 сентября в Красноярске пройдет осенний общегородской субботник. Об этом сообщает мэрия.

Организацией субботника занимаются районные администрации. Там уже принимают заявки на участие от организаций и активных красноярцев. Специалисты определяют участки для уборки, придумывают интересные форматы и состязания, а также устраивают различные акции. В порядок нужно будет привести городские набережные, территории возле гаражей и автостоянок, пустыри и другие места.

Напоминаем, что участие в общегородском субботнике – добровольное.

В 2022 году участие в уборке приняли 62,5 тысячи человек.

В организации субботника участвуют управляющие компании и ТСЖ. Они проводят уборку во дворах, а также на прилегающих к ним территориях. Если в вашем дворе соответствующей информации еще не появилось, а фронт работы очевиден, то самое время напомнить им об этом.

Традиция приводить город в порядок зародилась в 2009 году.