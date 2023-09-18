В красноярском микрорайоне Солнечный благоустроили новый сквер

Фото: администрация Красноярска

В красноярском микрорайоне Солнечный благоустроили новое общественное пространство возле дома на улице Петрушина, 1. Об этом сообщает мэрия.

В 2023 году местные жители обратились в администрацию Советского района с идеей создать новый сквер «Уютный»‎. Инициативу поддержали.

Фото: администрация Красноярска

Территория заметно преобразилась. В сквере установили новые фонари, спортивные тренажеры, качели, лавочки, высадили растения, а также обустроили пешеходные дорожки, ведущие к детскому садику.

Фото: администрация Красноярска

«Уютный» поделили на три зоны – для отдыха, спорта и парковку. Отмечается, что проект разработали жители микрорайона совместно с управляющей компанией.

​- Проект сквера «Уютный» был разработан таким образом, чтобы здесь можно было не только гулять и заниматься спортом, но и проводить массовые дворовые мероприятия. В этом году в сквере будет установлена новогодняя елка и организованы праздничные гуляния, - добавила Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

В Советском районе в рамках инициа​тивных проектов благоустраиваются еще 2 сквера. На территории между домами по №2а, 2в, 2д, 4а, 4б по улице Джамбульской и домом 1а по улице Новгородская появятся спортивные и игровые площадки, а также зоны отдыха. А на территории у Сибирского юридического института при МВД России благоустраивается сквер имени генерала-майора милиции В.И. Горобцова. По проекту в сквере высадят деревья и кустарники, установят освещение, а также лавочки и урны. В центре нового общественного пространства буд​ет установлен бюст генерала-майора.