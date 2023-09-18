Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 5:11

В Красноярске Роспотребнадзор вынес предостережение школе из-за ребенка с ОВЗ

Он учился в вечернюю смену, но должен был в утреннюю
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
В Красноярске Роспотребнадзор вынес предостережение школе из-за ребенка с ОВЗ

В Красноярске Роспотребнадзор вынес предостережение школе из-за ребенка с ОВЗ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор вынес предостережение красноярской школе из-за ребенка с ОВЗ. Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Горяев.

Он отметил, что в Роспотребнадзор обратилась мама школьника с ограниченными возможностями. Она рассказала, что класс, где занимается ее ребенок, учится в вечернюю смену. Хотя дети с ОВЗ должны ходить в школу только утром.

Самое главное, не имеет значение, сколько в коллективе ребятишек с ограничениями здоровья. Если есть хоть один, то класс должен учиться в первую смену.