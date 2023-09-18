Житель Красноярска назвал себя «смотрящим на районе» и обманул 13 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 37-летний мужчина придумал себе имидж борца с преступностью, чтобы подзаработать путем обмана. Об этом сегодня, 18 сентября, рассказали в краевом МВД.

Злоумышленник подходил на улице к молодым людям, представлялся «смотрящим на районе», а позже спрашивал, употребляют ли они какие-либо запрещенные вещества. После этого мужчина просил потерпевших показать свои смартфоны, якобы для проверки их на факт заказа запрещенных веществ в интернете. Затем аферист фотографировал жертву обмана на его же телефон и сообщал, что отойдет показать снимок человеку, который видел похожего наркозакладчика. Мужчина обещал все вернуть, но в итоге скрывался. Похищенные смартфоны он продавал.

Стражам порядка удалось поймать «смотрящего». Им оказался ранее судимый житель краевой столицы. Была установлена причастность обвиняемого к 13 подобным эпизодам. Общий ущерб от его действий — около 350 тысяч рублей. Злоумышленник орудовал на правом берегу и в Железнодорожном районе с января по июль 2020 года.

Было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчину признали виновным, теперь он проведет 3 года в колонии строгого режима.