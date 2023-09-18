В Канске мужчина из Омска утонул во время катания на лодке

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Канске было заведено уголовное дело по факту гибели 66-летнего жителя Омска, который утонул днем 11 сентября в реке Кан во время катания на моторной лодке. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, в тот злополучный день двоюродные братья 66-ти и 69-ти лет плыли вверх по течению реки на лодке, принадлежащей старшему из родственников. Пересекая по пути имеющийся в русле Кана перекат, 69-летний мужчина не справился с управлением. Плавсредство перевернулось, омич упал в воду, а затем утонул. Каких-либо спасательных средств на маломерном судне не было.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас выполняются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.