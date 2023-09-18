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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 3:44

В Красноярске двум мигрантам вручили повестки в военкомат

Полиция провела рейд на рынке КрасТЭЦ
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Фото: МВД 24

Фото: МВД 24

Двум мигрантам в Красноярске вручили повестки. Об этом сообщили в краевой полиции. Там отметили, иностранцы ранее получили гражданство России, но на воинский учет не встали. Теперь они обязаны это сделать.

Рейд прошел на КрасТЭЦ. Оружия и наркотиков полицейские не нашли. Территорию рынка обследовали вместе с кинологами и служебными собаками.

Всего полицейские выявили 7 административных нарушений, связанных с миграционным законодательством.

В полиции отметили, комплексные проверки иностранных граждан будут продолжаться.