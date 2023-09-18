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НовостиОбщество18 сентября 2023 2:30

Красноярский край попал в список худших регионов по приверженности ЗОЖ

Наш регион занял 72 место из 85
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Красноярский край попал в список худших регионов по приверженности ЗОЖ

Красноярский край попал в список худших регионов по приверженности ЗОЖ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровый образ жизни в Красноярском крае не ценят. Такой вывод можно сделать по итогам исследования, которое провел портал «РИА Рейтинг». По приверженности ЗОЖ наш регион занял 72 место из 85.

В основу рейтинга легли следующие показатели: потребление алкоголя и табака, распространенность наркомании, работа на вредных производствах и общее число жителей, занимающихся спортом.

Даже по сибирским меркам Красноярский край оказался в аутсайдерах. Ниже нашего региона только Иркутская область и Хакасия. Выше, например, Тува. Республика заняла сороковое место в итоговом списке.

Хуже, чем у нас дела с ЗОЖ обстоят в Забайкалье, Якутии, на Чукотке, Камчатке и в Челябинске.