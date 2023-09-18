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НовостиСпорт18 сентября 2023 2:26

Красноярский ФК «Енисей» проиграл московской команде «Торпедо»

Встреча состоялась 17 сентября на «Арене Химки»
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Социальные сети ФК «Торпедо Москва»

Фото: Социальные сети ФК «Торпедо Москва»

17 сентября в Химках прошел матч Первой лиги между красноярским ФК «Енисей» и «Торпедо» из Москвы. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу столичной команды.

Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки». Победу «Торпеде» подарил единственный гол Юрия Журавлева, который был забит на 73-й минуте. Он смог реализовать штрафной.

23 сентября состоится следующая игра «Енисея», которая пройдет в Красноярске на Центральном стадионе. У себя дома «львы» примут новороссийскую команду «Черноморец».