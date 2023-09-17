Красноярска Татьяна Мижуренко проиграла в финале шоу «Выжить Дубае» на ТНТ

Татьяна Мижуренко Фото: ВК

Красноярка Татьяна Мижуренко не смогла обойти соперников и проиграла в финале шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ. 28-летняя фитнес-тренер вместе с подругой по «народной» команде Дарьей Александровой уступила звездной «паре» актрисы Анны Хилькевич и футболиста Павла Мамаева.

На последних испытаниях девушки проиграли – сначала была стрельба из лука в наручниках, которая закончилась ничьей. Решающим стало соревнование на полосе препятствий. Участники набирали в рот воды, затем проходили задания, чтобы дойти до емкости с водой, где были ключи от наручников, в которых соперников заковали еще перед предыдущим испытанием. «Народная» команда не справилась и вылетела в полном составе.

В итоге выиграл шоу футболист Павел Мамаев. Он получил в качестве приза 10 миллионов рублей.