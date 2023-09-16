Красноярец спас кредит младшего брата от мошенников

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска спас младшего брата от мошенников. Жертвой злоумышленников в этот раз едва не стал молодой человек 1998 года рождения: ему позвонили со стандартной разводкой по поводу «взлома банковского счета» и скомандовали срочно взять кредит, чтобы перевести деньги на «безопасный счет».

Молодой человек, не задумываясь, оформил через мобильное приложение кредит на 332 тысячи рублей и уже почти перевел всю сумму мошенникам, однако в этот момент ему позвонил брат. Выслушав рассказ молодого человека, он кое-как смог вразумить паникующего родственника, что ему позвонили не банкиры, а мошенники.

– Ему стоило больших усилий убедить его развернуться и поехать в отдел полиции. Пока житель ехал, пока писал заявление, в его голове что-то щелкнуло, и он понял, что звонивший не мог быть сотрудником банка, а взятые в кредит деньги пришлось бы возвращать с честно заработанных. В итоге он написал заявление в полицию о попытке совершения в отношении него мошеннических действий, – добавили в МВД.