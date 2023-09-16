40 красноярских ресторанов попали в лонг-лист премии WhereToEat

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу 40 красноярских заведений общепита попали в лонг-лист ресторанной премии WhereToEat Russia. Всего список состоит из почти двухсот ресторанов Сибири. Подобные списки жюри составили для разных частей РФ – например, юга или регионов Урала, а также отдельно Москвы и Санкт-Петербурга.

В топ попали хорошо знакомые красноярцам наименования: например, «Перцы», «Баран и Бисер», «Урарту», «Фон Барон», «Хозяин Тайги», «Залечь на дно в Брюгге». Отметим, что некоторые конкурсанты попадают в лонг-лист WhereToEat уже не первый год.

Позже жюри отберут рестораны, которые попадут в шорт-лист и поборются за звание самых лучших заведений. Финал конкурса запланирован на 12 октября в Красноярске.