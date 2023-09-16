Житель Лесосибирска обокрал приятеля, чтобы тот не уехал от него в отпуск

Фото: МВД 24

Житель Лесосибирска рискует получить пятилетний срок за кражу денег у приятеля. На преступление он пошел после алкогольных посиделок с потерпевшим: в ходе беседы мужчина рассказал, что у него отложены 33 тысячи рублей на отпуск, и он собирается уехать из города. Как отметили в МВД, на следующий же день «расстроившийся» товарищ приехал домой к потерпевшему, вломился в квартиру и забрал деньги.

– Приятель днем приехал к дому потерпевшего, когда тот был еще на работе, залез на балкон 1 этажа, через форточку попал в комнату и украл у товарища борсетку с деньгами. До задержания он успел потратить 420 рублей, оплатив покупки в продуктовом магазине. Оставшаяся сумма была изъята и возвращена владельцу полицейскими, – рассказали в полиции.

Как оказалось, между кражей и задержанием мужчина успел нарушить закон еще раз: он попался инспекторам ДПС за рулем автомобиля жены без прав, которые у него отняли в прошлом году за пьяную езду. Если за этот проступок он отделался административным арестом, то за кражу ему грозит реальный уголовный срок.