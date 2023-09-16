В ночном Красноярске произошло жесткое ДТП с двумя виноватыми

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске минувшей ночью произошло серьезное ДТП на перекрестке Мира и Перенсона. По словам участника аварии, «Тойота», с полосы, где разрешен поворот только налево, проехала прямо, чем и спровоцировала аварию. Однако в комментариях красноярцы раскритиковали и владельца регистратора – по их словам, в той ситуации он не имел права поворачивать вообще, поскольку выезжал на улицу с односторонним движением.

Точно неизвестно, кто пострадал в ночной аварии, однако о происшествии сообщили в службе спасения Красноярского края. Спасатели рассказали, что ночью выезжали на инцидент:

– Ночью на улице Мира в краевом центре произошло ДТП, требовалась деблокировка. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда деблокировали пострадавшую женщину 1994 г/рождения и передали ее службе «03».