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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 14:27

В красноярской Игарке за два дня произошли два ЧП с вертолетами

В обоих случаях все закончилось благополучно и вертолеты приземлились обратно
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: vk.com/utair

Фото: vk.com/utair

В поселке Игарка на севере Красноярского края произошли два ЧП с участием вертолетов. Все закончилось благополучно и пострадавших в инцидентах нет. В обоих случаях проблемы возникли у вертолетов, принадлежавших Utair.

Вчера, 14 сентября, у вылетавшего из Игарки в Ванкор вертолета Ми-8 произошел отказ правого двигателя и электронного регулятора двигателя. Вертолет спустя 15 минут после вылета благополучно сел обратно и был отправлен на стоянку.

Второй инцидент произошел сегодня, 15 сентября, рано утром. У другого Ми-8 загорелось табло о повышенной вибрации двигателя. Спустя десять минут после взлета вертолет также благополучно приземлился.