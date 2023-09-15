В новом парке поселка Абан установили световую фигуру медведя

Фото: Министерство строительство Красноярского края

В поселке Абан в Красноярском крае провели благоустройство и обновили местный парк. Центральным украшением стала световая фигура огромного медведя. Животное выбрали не случайно – медведь является символом района и самого поселка.

Именно медведь изображен на гербе Абанского района. Сам «Абан» в переводе со старинного ассанского языка означает «медвежий угол».

Отметим, что местный парк «Горка» появился в поселке еще в начале прошлого века, но с тех пор он давно устарел и зарос. Теперь в парке обновили лестницу, площадки для отдыха, видовую беседку, пешеходные тропы. При этом рабочие сохранили рощу из вековых сосен.