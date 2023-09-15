В Красноярске за неделю высадили больше четырех тысяч деревьев Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше четырех тысяч деревьев высадили за неделю в Красноярске. Об этом рассказали в мэрии.

Лидерами стали Свердловский, Ленинский и Советский районы города. Там высадили 992, 849 и 790 деревьев. Улицы теперь украшают саженцы ели, рябины и сирени.

Деревья также появились на острове Татышев, возле СибГУ им. Решетнева и на территории нескольких заводов.

И про деревья не забывают, за ними ухаживают. Во дворах это делают управляющие компании и ТСЖ. На территориях предприятий – сами организации. В парках и скверах – сотрудники УЗС.