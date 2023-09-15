Пробки в Красноярске и Новосибирске сравнил экс-губернатор Виктор Толоконский Фото: Мария ЛЕНЦ

Негласная борьба за звание столицы Сибири продолжается. На этот раз темой для обсуждения стали пробки, где же они сильнее. Своим мнением поделился Виктор Толоконский. Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края.

Он считает, сильнее пробки в Красноярске. Говорит, что улицы в центре узкие и из-за этого заторы сильнее, чем на широких новосибирских проспектах. При этом Толоконский не отрицает, пробки – проблема любого города-миллионика.

Красноярцы быстро нашли, что ответить бывшему губернатору Новосибирска. В социальных сетях пишут, что в краевой столице дорогами просто чаще занимаются. Заторы бывают из-за ремонта и благоустройства. В Новосибирске же, по мнению комментирующих, дорогам не уделяют столько внимания.