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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:12

Пробки в Красноярске и Новосибирске сравнил экс-губернатор Виктор Толоконский

Красноярцы быстро нашли, что ответить ему в социальных сетях
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Пробки в Красноярске и Новосибирске сравнил экс-губернатор Виктор Толоконский

Пробки в Красноярске и Новосибирске сравнил экс-губернатор Виктор Толоконский

Фото: Мария ЛЕНЦ

Негласная борьба за звание столицы Сибири продолжается. На этот раз темой для обсуждения стали пробки, где же они сильнее. Своим мнением поделился Виктор Толоконский. Экс-губернатор Новосибирской области и Красноярского края.

Он считает, сильнее пробки в Красноярске. Говорит, что улицы в центре узкие и из-за этого заторы сильнее, чем на широких новосибирских проспектах. При этом Толоконский не отрицает, пробки – проблема любого города-миллионика.

Красноярцы быстро нашли, что ответить бывшему губернатору Новосибирска. В социальных сетях пишут, что в краевой столице дорогами просто чаще занимаются. Заторы бывают из-за ремонта и благоустройства. В Новосибирске же, по мнению комментирующих, дорогам не уделяют столько внимания.