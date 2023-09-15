В Красноярске пройдет бесплатный фитнес-марафон Фото: Мария ЛЕНЦ

Бесплатный фитнес-марафон пройдет в Красноярске. Об этом сообщают Gornovosti. Марафон пройдет с 18 по 24 сентября.

Профессиональные тренеры покажут красноярцам, как правильно растягиваться, делать силовые упражнения и даже прыжки на батуте. Обещают обучить и дыхательной гимнастике.

Тренировки будут проходить на площадках молодежного центра «Вектор». В будни – с 19:00 до 21:00, а в выходные – с 13:00 до 15:00. С собой надо взять спортивную форму и удобную обувь.

Принять участие могут люди от 14 до 35 лет. Важно заранее зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке.