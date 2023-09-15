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НовостиОбщество15 сентября 2023 5:24

Две жительницы Красноярска незаконно прописали в квартире 4 тысячи мигрантов

Иностранцам также помогали фиктивно устраиваться на работу
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Две жительницы Красноярска помогли оформить фиктивную прописку и трудовой договор четырем тысячам мигрантов

Две жительницы Красноярска помогли оформить фиктивную прописку и трудовой договор четырем тысячам мигрантов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Две женщины из Красноярска незаконно прописали в одной квартире 4 тысячи мигрантов. Об этом рассказали в краевой полиции.

В ведомстве отметили, что иностранцам также помогали фиктивно устраиваться на работу. Они заключали контракт якобы с индивидуальным предпринимателем. Хотя по факту никакого работодателя не существовала.

За каждого мигранта женщины получали деньги. От полутора до десяти тысяч рублей. Известно, что жительницы Красноярска работали не вдвоем. Есть и третий участник незаконной схемы, но его пока не нашли.

Что касается женщин, Ленинский район суд приговорил их к трем годам лишения свободы условно. Также они должны будут заплатить штраф в размере от 100 до 130 тысяч рублей.