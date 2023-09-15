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НовостиОбщество15 сентября 2023 4:49

Инженеры из Красноярска представили внедорожник мощностью 345 лошадиных сил

Уверяют, что машина идеально подойдет для любителей активного отдыха
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Фото: Visuva

Фото: Visuva

Красноярские инженеры представили внедорожник мощностью 345 лошадиных сил. Джипу дали название Visuva. Об этом разработчики сообщили в своих социальных сетях.

Новый автомобиль предназначен для любителей активного отдыха: охоты, рыбалки и экстрима. Но комфортно передвигаться на нем можно и в городе, уверяют разработчики.

Кузов машины сделан из прочных композитных материалов. Каркас состоит из алюминиевых труб. Когда автомобили начнут выпускать пока неизвестно, но предзаказы разработчики начнут принимать в ноябре.