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НовостиОбщество15 сентября 2023 4:22

Красноярские ученые создали высокопрочный бетон из стекольных отходов

Он дешевле и прочнее аналогов
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Красноярские ученые создали высокопрочный бетон из стекольных отходов

Красноярские ученые создали высокопрочный бетон из стекольных отходов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые из Красноярска создали высокопрочный бетон из стекольных отходов. Разработкой занимались специалисты из СФУ и ФИЦ «Красноярского научного центра СО РАН». Результаты работы опубликовал журнал Buildings.

Стеклобетон получился не только дешевле, но и прочнее аналогов. Создатели уверяют, его можно использовать и во время строительства, и при реконструкции. Материал в любом случае прослужит долго.

Еще один плюс – экологичность. Стекольные отходы долго разлагаются. Также их трудно утилизировать. Но теперь выход найден – переработка в бетон.