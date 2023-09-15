Красноярский футболист Михаил Комков вошел в тренерский штаб ФК «Енисей-2» Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский футболист Михаил Комков теперь тренер. Он вошел в штаб ФК «Енисей-2». Сообщение об этом есть в социальных сетях клуба.

Михаил Комков один из самых известных красноярских футболистов. Он успел поиграть в РПЛ. Выступал там за «Кубань», «Краснодар» и «Томь». В высшей лиге российского футбола Комков сыграл и в составе «Енисея».

Сейчас спортсмену 38 лет. В прошлом сезоне он почти не играл за основной состав красноярской команды. Чаще выходил на поле вместе с молодыми футболистами из «Енисея-2». Теперь Комков стал одним из тренеров этого коллектива.