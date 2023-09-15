В аэропорту Красноярска из-за тумана задержали несколько рейсов Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском аэропорту из-за сильного тумана задержали несколько рейсов. По данным онлайн табло, пассажиры не могу вовремя вылететь на север края, в Туру и Байкит.

Также задерживаются сразу три рейса на прилет. Это два самолета из Москвы и один из Новосибирска. Причина – метеоусловия. Утром Красноярск накрыл сильный туман.

Напомним, если рейс задерживается на 2 часа, то авиакомпания обязана предоставить пассажирам прохладительные напитки. Если на четыре, то обеспечить горячим питанием.

Если рейс задерживается на шесть часов ночью, то авиакомпания должна разместить людей в гостинице. Отвезти туда и привезти обратно в аэропорт – также обязанность авиаперевозчика.