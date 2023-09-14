В Норильске будут судить владелицу подпольного казино

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске завершили расследование дела об организации нелегальных азартных игр. Фигурантом дела стала 30-летняя норильчанка – ее обвиняют в создании казино. Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы и серьезные штрафы.

Как рассказали в СК, женщина подыскала нежилое помещение на Бауманской, обустроила его и расставила внутри десять компьютеров. С апреля по июнь 2023 года посетители вместе с самой владелицей устраивали азартные игрища на деньги.

Вероятно, кто-то из недовольных клиентов «настучал» на норильский Лас-Вегас и в казино явились правоохранители. Расследование дела уже завершено – его с обвинительным заключением направили в прокуратуру, чтобы переправить в суд.