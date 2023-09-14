В Красноярске могут возникнуть перебои в работе автобусов из-за дефицита топлива

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В Красноярске в скором времени могут начаться перебои в регулярной работе общественного транспорта. У перевозчиков возник дефицит солярки, а на общие АЗС автобусы не пускают из-за создаваемых ими очередей. Об этом заявил «Делам» председатель ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края Михаил Омышев.

– Дизель отпускается ограниченно. Если брать прежние поставки за 100%, то сейчас только 10% получаем. Часть договоров с перевозчиками у заправщиков кончились, они преждевременно уведомили, что топлива не будет. А у муниципалов цена утверждена до конца месяца, – пояснил Омышев.

Председатель уточнил, что на обычной АЗС габаритный общественный транспорт заправляется около 30-40 минут, из-за чего владельцы заправок просто отказываются заливать перевозчикам бензин. За городом есть станции для заправки крупного транспорта с более мощными насосами, но это путь туда-обратно на несколько десятков километров.

– Наш заказчик – муниципалитет, там ситуацию знают. Это вопрос не городского уровня. Об уборочной кампании край уже позаботился, но об общественном транспорте пока заявлений не было, – добавил Омышев.