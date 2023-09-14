В Красноярском крае в аварии пострадали дети 3 и 8 лет

Скриншот: видео ГИБДД по Красноярскому краю

14 сентября в Березовском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщили в ГИБДД по Красноярскому краю.

По предварительной информации, в первой половине дня на 1 километре трассы «Березовка – Ермолаево» столкнулись три легковых автомобиля. Один из водителей не предоставил другому преимущество во время выезда с прилегающей территории. В результате аварии шесть человек обратились за медицинской помощью, в том числе двое детей 3 и 8 лет.

Позже дорожные полицейские выяснили, что малышей перевозили без специальных кресел и не пристегнув ремнями безопасности.

Сейчас на месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства аварии.