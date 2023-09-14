В Красноярском крае завершен ремонт трассы Минусинск – Новоселово - Идринское

Фото: «КРУДОР»

14 сентября в Идринском районе Красноярского края завершился ремонт трассы Минусинск – Новоселово – Идринское. Работы велись на участке с 6 по 12 км. Об этом сообщили в КГКУ «КРУДОР».

Стоимость ремонта составила 99 миллионов рублей, которые были выделены из регионального бюджета. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На приемке побывали представители общественного контроля. Они проверили несколько участков отремонтированной трассы на соответствие нормам. Претензий у комиссии не нашлось.

Фото: «КРУДОР»

Автодорога является важным маршрутом, связывающим между собой Идринский район с Краснотуранским, а также с Минусинском. Направлением пользуются предприятия лесозаготовительной и сельскохозяйственной промышленности.

- На восстановление асфальтобетонного покрытия протяжённостью 6 км потребовалось порядка 2,5 месяцев. На участке восстановили покрытие проезжей части, отремонтировали примыкания, установили новые дорожные знаки и нанесли горизонтальную разметку, - рассказал Андрей Журавлев, руководитель КГКУ «КРУДОР».