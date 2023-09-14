Решение о старте отопительного сезона в Красноярске примут 18 сентября

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18 сентября в администрации Красноярска примут решение о старте отопительного сезона. Об этом сообщает сайт «Проспект Мира».

Тема старта отопительного сезона в краевой столице сегодня обсуждалась на совещании с участием руководителей предприятий ЖКХ, управляющих компаний, ТСЖ, а также надзорных органов.

Первый заместитель главы города Вадим Войцеховский отметил, что сейчас в Красноярске нет нужных условий — пока что среднесуточная температура держится на отметке +11 градусов. Горячими батареи станут, когда среднесуточная температура продержится на отметке +8 градусов в течение пяти суток подряд

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