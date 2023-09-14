Больше 20 учреждений Красноярска подключили к отоплению раньше графика

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С 8 сентября тепло по заявкам получило 21 учреждение Красноярска. Среди них — дом-интернат, больницы, школы и детские сады. Об этом сообщает пресс-служба СГК.
Отмечается, что такая практика в столице региона сохраняется уже несколько лет. Энергетики готовы идти навстречу организациям социального сектора и включать тепло по заявке.
Отопление в жилые дома краевой столицы начинают подавать, когда среднесуточная температура держится на отметке +8 градусов в течение пяти суток подряд. Обычно этот период наступает в конце сентября.
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Для досрочного получения тепла необходимо выполнить следующие шаги:
- руководитель учреждения должен написать обращение на почту СГК: teplosetkr@sibgenco.ru;
- проверить наличие узла учета у здания;
- закончить все ремонтные работы на теплосетях или организовать снабжение по временной схеме. (подробнее)