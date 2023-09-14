В Норильске скорость мобильного интернета выросла в 10 раз

В Норильске провели модернизацию сети мобильной связи. Фото предоставлено компанией

Скорость мобильного интернета в Норильске выросла в 10 раз. Благодаря масштабной модернизации, которую провели инженеры МегаФона, изменения могут почувствовать свыше 175 тысяч жителей. Так, резкий скачок скорости онлайн-передачи данных зафиксирован во всех районах Норильска, включая Талнах, Кайеркан, Оганер. За счет расширения транспортного канала связи значительно увеличилась емкость сети: пропускная способность выросла почти в 8 раз. Поэтому покрытие сети четвертого поколения в Норильске стало более стабильным и быстрым.

Какие возможности это дает пользователям: теперь смотреть видео онлайн, вести прямые эфиры, отправлять фото или звонить по видеосвязи можно на повышенных скоростях даже в «часы пик». В районе существенно выросла устойчивость телеком-инфраструктуры: и при большой нагрузке на сеть клиенты получат надежное онлайн-соединение. Абонентам оператора стал доступен мобильный интернет 4G на скорости до 150 Мбит/с, что сразу повлияло на мобильную активность норильчан. Трафик передачи данных оператора на территории за последний месяц увеличился более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Инженеры обеспечили кратное увеличение скорости передачи данных в северном районе Красноярского края. Проведенная модернизация стала ответом на растущие потребности абонентов. Новый потенциал сети LTE позволит норильчанам по-максимуму использовать возможности своих смартфонов, — рассказал директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

Кроме того, оператор провел активацию дополнительных частотных диапазонов в сети LTE, обеспечивающих улучшенное проникновение связи внутри зданий. За счет этого сигнал сети стал лучше работать в жилых домах, производственных помещениях, торговых комплексах, а также в крупных инфраструктурных объектах города, например, в аэропорту «Алыкель». Также были расширены возможности применения технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и более чистый звук. Во время такого разговора не прерывается интернет-сессия: абонент может продолжить загрузку файлов. Кстати, по данным оператора, именно цифровые звонки набирают популярность в Норильске.