Малые хозяйства Красноярского края могут получить до 3 млн рублей

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В Минсельхозе Красноярского края начали принимать заявки на гранты для развития сельского туризма, художественных промыслов, создание точек общепита, переработки дикороссов, охоты на северного оленя, а также на вылов рыбы.
Такие гранты могут получить фермеры, сельхозкооперативы и индивидуальные предприниматели, которые работают в агропромышленном комплексе.
- Рассчитывать конкурсанты могут на госпомощь до 3 миллионов рублей, при этом заявиться на грант и получить его – не единожды. Главное – участвовать в отборах по разным направлениям, - говорит Леонид Шорохов, и.о. заместителя председателя Правительства края – министра сельского хозяйства и торговли.
В проект нужно будет вложить не менее 20% своих денег, остальное возмещает региональный бюджет. На расходование средств дается ровно год, а по выбранному направлению работать требуется не менее 5 лет
На грант можно построить заграждения, дороги, помещения, купить технику, инвентарь и другое.
Заявки принимают до 7 октября.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Минсельхоза.