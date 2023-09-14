В Красноярске на набережной Качи высадили 30 яблонь

В акции по озеленению приняли участие работники образовательного центра «Астрея» вместе со своими воспитанниками Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на благоустроенном в этом году отрезке набережной Качи (от улицы Железнодорожников до переулка Речной) высадили несколько десятков молодых яблонь. Напомним, работы по благоустройству набережной провели в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированной президентом России. Здесь появился променад, игровая конструкция для детей в виде горы, беседки, смотровые балконы, спуски к воде.

В акции по озеленению приняли участие работники образовательного центра «Астрея» вместе со своими воспитанниками. Центр находится неподалеку от набережной, поэтому и взрослым, и ребятам важно, чтобы это место было красивым, уютным. К акции присоединились депутаты Красноярского городского Совета депутатов от партии «Единая Россия» и общественники.

Руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук отметил, что всего в 2023 году на территории района планируется посадить 4000 деревьев.

- Половина плана уже выполнена, продолжаем озеленение. Вот сегодня к акции присоединился образовательный центр «Астрея», - сообщил глава района. - Я хочу призвать всех наших жителей, все предприятия и организации, чтобы они также внесли вклад в благоустройство. И, конечно, выражаю благодарность тем, кто уже поучаствовал: управляющим компаниям, представителям бизнеса, предприятий, образовательных учреждений. Как вы помните, 2023 год был объявлен годом добрососедства, и благоустройством этой набережной мы хотим объединить людей. Это наша главная задача!

Набережную Качи украсили новые деревья Фото: Мария ЛЕНЦ

Живущий неподалеку депутат Красноярского городского Совета депутатов Вячеслав Дюков подчеркнул, что озеленение помогает улучшить экологию города: «Рядом с этой набережной прохожу практически каждый день и отмечу, что дышать здесь стало гораздо лучше!».

Всего же в 2023 году в Красноярске высадят 50 тысяч новых деревьев, сейчас уже высажено 19 тысяч. Активные работы по посадкам ведутся во всех районах, в том числе и в Железнодорожном. Деревья высаживают каждую неделю работники управляющих компаний и ТСЖ, специалисты различных организаций и предприятий, общественники и активные жители. За счет бюджета в Красноярске высаживают только крупномерные деревья. Такими считаются саженцы высотой более полутора метров, не старше трех лет. За всеми вновь посаженными деревьями в городе ухаживают. Если они посажены за бюджетные средства, это делают подрядные организации, которые их высадили. А если их высадили коммерческие структуры, управляющие компании или предприятия, то уход они организуют самостоятельно или с помощью администраций районов.

Если вы тоже хотите высадить деревья на территории Железнодорожного района, можно обращаться в районную администрацию по телефону 221-34-76. Специалисты районного отдела ЖКХ подробно проконсультируют в этом вопросе и окажут помощь.