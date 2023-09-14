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НовостиОбщество14 сентября 2023 6:53

Красноярск поборется за звание Молодежной столицы России

С 20 ноября начнется народное голосование
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск вступил в борьбу за звание «Молодежная столица России». Об этом в своем тг-канале пишет Владислав Логинов, глава города.

Конкурс организован в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Его проводит Федеральное агентство по делам молодежи. Участникам нужно было подробно рассказать о своем городе, инфраструктуре для молодежи, крупных мероприятиях. Все заявки оценит жюри, а затем будет составлен топ-5 городов страны. Организаторы конкурса собираются снимать трэвел-шоу о финалистах.

Участие принимают 18 городов - Новосибирск, Москва, Калининград, Томск, Санкт-Петербург и другие.

Народное голосование стартует 20 ноября. Молодежную столицу России назовут в начале следующего года.