Жительница Шарыпова приняла наркотики и случайно задушила месячного сына во сне

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Мать из города Шарыпово приняла наркотики и случайно задушила своего месячного ребенка во сне. Об этом сообщает следственный комитет по Красноярскому краю.

По версии следствия, 8 июля 2023 года женщина, будучи в состоянии наркотического опьянения, была дома со своим маленьким сыном. Она уложила младенца вместе с собой на диван, а после этого уснула.

Во сне мать случайно перевернула ребенка на живот, его рот и нос оказались закрытыми. Из-за этого мальчик задохнулся. Утром женщина обнаружила сына без признаков жизни.

Расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности завершено. Его направят в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд. Сейчас женщине грозит до двух лет лишения свободы.