Жительница Шарыпова приняла наркотики и случайно задушила месячного сына во сне

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Мать из города Шарыпово приняла наркотики и случайно задушила своего месячного ребенка во сне. Об этом сообщает следственный комитет по Красноярскому краю.
По версии следствия, 8 июля 2023 года женщина, будучи в состоянии наркотического опьянения, была дома со своим маленьким сыном. Она уложила младенца вместе с собой на диван, а после этого уснула.
Во сне мать случайно перевернула ребенка на живот, его рот и нос оказались закрытыми. Из-за этого мальчик задохнулся. Утром женщина обнаружила сына без признаков жизни.
Расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности завершено. Его направят в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд. Сейчас женщине грозит до двух лет лишения свободы.