В Красноярске задержали курьеров мошенников, обманувших горожан на 1 млн рублей

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске задержали курьеров телефонных мошенников, обманувших горожан на 1 миллион рублей. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в краевом МВД.

Предварительно установлено, что 83-летней жительнице Железнодорожного района позвонила неизвестная и, представившись внучкой, рассказала, что по ее вине произошло серьезное ДТП. Позже трубку взял якобы сотрудник правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку в необходимости передать деньги пострадавшим для возмещения ущерба. 110 тысяч рублей были отданы курьеру злоумышленников.

Была установлена причастность криминальных посыльных к еще одному преступлению. 82-летняя женщина из Свердловского района схожим образом лишилась 930 тысяч рублей, однако в полицию она не стала обращаться.

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

Курьерами оказались молодые люди 2004 и 2005 года рождения. Задержанные нашли такую подработку в интернете.

Стражи порядка завели уголовные дела по статье 159 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.