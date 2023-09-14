В Красноярске задержали пьяного дебошира на авиарейсе из Сочи

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В Красноярске задержали пьяного 47-летнего дебошира, устроившего разборки во время полета из Сочи. Как рассказали в пресс-службе транспортного МВД, мужчину привлекли к административной ответственности.

Во время полета командир экипажа передал в полицию информацию, что на борту самолета бунтует мужчина – он употреблял алкоголь, ругался с пассажирами, а затем начал их оскорблять. Успокаиваться не хотел.

После посадки мужчину задержали. Его доставили в отдел полиции, медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови. Дебоширу выписали административный штраф за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения