В Красноярске СГК готова досрочно дать отопление в социальные учреждения

Фото: Мария ЛЕНЦ
11 сентября в СГК заявили о том, что уже готовы дать отопление в социальные учреждения Красноярска. Сообщение появилось в тг-канале компании.
Для досрочного получения тепла необходимо выполнить следующие шаги:
- руководитель учреждения должен написать обращение на почту СГК: teplosetkr@sibgenco.ru;
- проверить наличие узла учета у здания;
- закончить все ремонтные работы на теплосетях или организовать снабжение по временной схеме.
Соблюдение двух последних пунктов проверяют энергетики.
Межрайонная детская клиника №1 (Ленина, 149) уже обеспечена теплом.