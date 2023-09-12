В Красноярске СГК готова досрочно дать отопление в социальные учреждения

Фото: Мария ЛЕНЦ

11 сентября в СГК заявили о том, что уже готовы дать отопление в социальные учреждения Красноярска. Сообщение появилось в тг-канале компании.

Для досрочного получения тепла необходимо выполнить следующие шаги:

- руководитель учреждения должен написать обращение на почту СГК: teplosetkr@sibgenco.ru;

- проверить наличие узла учета у здания;

- закончить все ремонтные работы на теплосетях или организовать снабжение по временной схеме.

Соблюдение двух последних пунктов проверяют энергетики.

Межрайонная детская клиника №1 (Ленина, 149) уже обеспечена теплом.