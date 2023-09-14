В Красноярске готовятся к съемкам полнометражного фильма для детей

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В 2024 году в Красноярске начнутся съемки полнометражного фильма для детей по оригинальному сценарию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора «Енисей кино» Ирину Белову.

Картина будет основана на реальных событиях, однако детали сюжета пока не раскрываются. Сейчас «Енисей кино» занимается работой по подбору и согласованию локаций, а также формированием потребностей для съемочной группы.

По словам гендиректора, всего в следующем году в регионе планируются съемки шести-семи крупных кинопроектов.

- В планах есть съемки семейных полнометражных фильмов, сезон одного из популярных телесериалов, мистического детективного сериала, - рассказала Белова.

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4 сентября Фондом кино был поддержан проект под названием «Сказки Енисея». Над ним работает режиссер «Смешариков» и «Финника» Денис Чернов, а также сценарист Татьяна Белова. Впервые они побывали в Красноярске в 2018 году, когда проходил фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой». (подробнее)