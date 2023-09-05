Авторы «Смешариков» снимут полнометражный мультфильм про «Красноярские Столбы»

Изображение: «Енисей кино» в социальных сетях

Авторы «Смешариков» снимут сказочный полнометражный мультфильм про «Красноярские Столбы». Об этом рассказали в «Енисей кино».

4 сентября Фондом кино был поддержан проект под названием «Сказки Енисея». Над ним работают режиссер «Смешариков» и «Финника» Денис Чернов, а также сценарист Татьяна Белова. Впервые они побывали в Красноярске в 2018 году, когда проходил фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой».

— Когда мы познакомились с природой Красноярского края, захотелось рассказать о местах, о которых мало кто знает, но они безусловно претендуют на полноценную роль в картине, — говорит Денис Чернов.

Отмечается, что нас ждет «документально-фантастический фильм с нереальной историей в реальных местах», а главными героями станут существа, живущие на территории национального парка.

На производство мультфильма может уйти 3-4 года.