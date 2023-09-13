Красноярцы пожаловались на соседку, которая разбрасывает булки хлеба по двору

Фото: Роспотребнадзор

Один из жителей Красноярска пожаловался в Роспотребнадзор на сердобольную соседку, которая подкармливает голубей. По его словам, сначала женщина разбрасывала по двору семечки и крупу, но вскоре перешла на полноценные буханки хлеба. Она фактически превратила двор в столовую для голубиных стай, со всеми вытекающими грязными последствиями.

В Роспотребнадзоре отметили, что такие взаимоотношения между гражданами не входят в юрисдикцию ведомства, а гражданка не нарушает напрямую никаких законов. Специалисты посоветовали провести с женщиной личную беседу и объяснить, что голуби являются переносчиками заболеваний.

– Если договориться не получится, следует обратиться в свою УК, это и в их интересах. Управляющая компания обязана обеспечить надлежащее содержание общедомового имущества и благоприятные условия проживания. Представители УК проведут профилактическую работу с гражданкой, – добавили в Роспотребнадзоре.