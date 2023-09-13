Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 13:28

Еремина уволили из правительства Красноярского края после выборов в Госдуму

Бывший мэр Красноярска и бывший зам губернатора был избран депутатом ГД
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывшего мэра Красноярска Сергея Еремина уволили из правительства Красноярского края. Там он занимал пост заместителя губернатора Красноярского края. Еремина освободил от должности глава региона Михаил Котюков соответствующим указом.

Увольнение Еремина связано с его переходом в Госдуму: в ходе выборов 8-10 сентября он был избран как новый депутат от Красноярского края. Вчера Крайизбирком направил в правительство извещение о необходимости новоиспеченному депутату покинуть все прочие госдолжности.

– Друзья мои, спасибо всем вам от души за поддержку! Не передать, как сильно я вам благодарен! Для меня это новый опыт, новый жизненный этап и, конечно, огромная ответственность. Обещаю сделать всё возможное, чтобы не подвести вас и по-настоящему эффективно представлять интересы всех красноярцев на высшем законодательном уровне страны, – объявил Еремин после победы на выборах.