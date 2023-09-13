Еремина уволили из правительства Красноярского края после выборов в Госдуму

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Бывшего мэра Красноярска Сергея Еремина уволили из правительства Красноярского края. Там он занимал пост заместителя губернатора Красноярского края. Еремина освободил от должности глава региона Михаил Котюков соответствующим указом.

Увольнение Еремина связано с его переходом в Госдуму: в ходе выборов 8-10 сентября он был избран как новый депутат от Красноярского края. Вчера Крайизбирком направил в правительство извещение о необходимости новоиспеченному депутату покинуть все прочие госдолжности.

– Друзья мои, спасибо всем вам от души за поддержку! Не передать, как сильно я вам благодарен! Для меня это новый опыт, новый жизненный этап и, конечно, огромная ответственность. Обещаю сделать всё возможное, чтобы не подвести вас и по-настоящему эффективно представлять интересы всех красноярцев на высшем законодательном уровне страны, – объявил Еремин после победы на выборах.