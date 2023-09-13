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НовостиЗвезды13 сентября 2023 9:59

Международный конкурс скрипачей пройдет в Красноярске

Участие в нем примут музыканты из Японии, Словении и Китая
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Международный конкурс скрипачей пройдет в Красноярске

Международный конкурс скрипачей пройдет в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пройдет международный конкурс скрипачей. Свое участие подтвердили 25 музыкантов. Об этом сообщили организаторы конкурса.

На сцене краевой филармонии выступят скрипачи из Китая, Японии, Словении и Казахстана. И это будут не просто показательные выступления, а настоящие соревнования на вылет.

Во второй тур пройдут 12 музыкантов, в третий – 8, а в финал – 6. Победитель получит 1,2 миллиона рублей.

Международный конкурс скрипачей Виктора Третьякова проходит уже третий раз. В этом году он продлится с 20 сентября до 1 октября.