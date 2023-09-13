Стала известна программа медиафорума «Енисей.РФ-2023»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В этом году для участников и гостей медиафорума организованы 40 тематических площадок . В Красноярске соберутся почти 30 признанных медиаэкспертов из разных регионов страны, чтобы поделиться своим опытом и знаниями с участниками форума.

Тема XI медиафорума «Енисей.РФ» - «2023: современные медиа и ценностные ориентиры». На официальной площадке форума уже опубликована программа работы площадок.

Открывает медиафорум пленарное заседание, где начнется обсуждение путей по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, обозначенных Президентом России. Дискуссия продолжится на образовательных и экспертных площадках.

Обещает быть интересными и, ставшая уже традиционной, площадка «Политическая журналистика», и новая площадка - «Традиционные ценности и противостояние деструктивному влиянию как основа новой идеологии».

Особым спросом на форуме пользуются площадки с участием признанных экспертов новых медиа. В этом году про развитие соцсетей выступят представители ВКонтакте и Одноклассники. Также можно будет ознакомиться с подготовки и проведения успешных интервью работы или с тонкостями создания трендовых видео для соцсетей.

Организаторы сообщают, что в этом году усилена образовательная составляющая форума, в которой предусмотрены мастер-классы, семинары, обмен личным опытом и реальные рабочие кейсы.

Напоминаем, что XI медиафорум «Енисей.РФ-2023» пройдет в Красноярске на площадке Конгресс-холла СФУ с 5 по 6 октября.