В Красноярском крае мужчина нарвал пакет марихуаны и сразу попался полицейским

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Ачинске задержали мужчину со свежесобранным пакетом марихуаны. Он вышел с поля и сразу нарвался на сотрудников полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Поймали мужчину ночью. Увидев патрульный автомобиль, он попытался убежать, но не получилось. Полицейские изъяли у него 300 граммов наркотиков. Житель Ачинска признался, что собрал марихуану для личного потребления.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее он уже был неоднократно судим. Теперь ему грозит до десяти колонии.