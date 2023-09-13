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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:08

В Красноярском крае мужчина нарвал пакет марихуаны и сразу попался полицейским

Теперь житель Ачинска грозит до 10 лет лишения свободы
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Ачинске задержали мужчину со свежесобранным пакетом марихуаны. Он вышел с поля и сразу нарвался на сотрудников полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Поймали мужчину ночью. Увидев патрульный автомобиль, он попытался убежать, но не получилось. Полицейские изъяли у него 300 граммов наркотиков. Житель Ачинска признался, что собрал марихуану для личного потребления.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ранее он уже был неоднократно судим. Теперь ему грозит до десяти колонии.