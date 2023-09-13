В Туве к 2027 году отремонтируют дорогу, соединяющую регион с Хакасией Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве собрались отремонтировать единственную дорогу, которая соединят регион с Хакасией. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил глава республики Владислав Ховалыг. Он отметил, что работы планируется завершить к 2027 году.

Сделать дорогу раньше не выйдет из-за сложного рельефа. На трассе много перевалов, рек и 22 моста. Летом её часто размывает после дождей. И автомобилистам приходится ехать в объезд, через Кызыл и Красноярский край.

Отметим также, что эта трасса ведет к международному пропускному пункту «Хандагайты» на границе с Монголией. И этот фактор тоже доказывает, что ремонт необходим, отметил Ховалыг.