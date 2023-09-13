Жителям Кировского района Красноярска предлагают вспомнить его историю

Фото: администрация Красноярска

В преддверии 90-летия самого старого района Правобережья – Кировского – местным жителям предлагают вспомнить его историю. Галереи под открытым небом уже появились на автобусных остановках. Об этом рассказали в администрации Красноярска.

На остановке «Площадь 50-летия Победы» (возле дома на улице Академика Вавилова, 80) разместили информацию о появлении Мемориала Славы к 30-летию Победы.

Фото: администрация Красноярска

Также заметно преобразилась остановка на улице Академика Вавилова, 49. Красноярцы и гости города смогут узнать больше об участниках Великой Отечественной войны, оставивших след в истории нашей страны. В их честь названы улицы района: Щорса, Котовского, Макаренко и другие.

- Мы планируем создать своеобразную галерею на восьми остановочных пунктах по Вавилова от дома № 49 до дома № 21. Остановки будут оформлены в едином стиле. На них разместят информацию об истории развития нашего района, его достопримечательностях, - говорит Евгений Бурмистров, руководитель администрации Кировского района.

На очереди остановка в районе дома № 35, где можно будет узнать о знаменитой воздушной трассе военного времени «Аляска-Сибирь».