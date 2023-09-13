В Красноярском крае мужчину посадили за призыв взорвать Крымский мост Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Канска отправили на 7 лет в колонию особо режима за призыв взорвать Крымский мост. Об этом сообщили в УФСБ России по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили, что это не единственная претензия к мужчине. В социальных сетях он также призывал к насилию в отношении людей, живущий в России. Уголовное дело на него завели за публичную пропаганду терроризма.

В итоге, 1-й Восточной окружной военный суд вынес следующий приговор: 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание житель Канска будет в колонии особого режима.