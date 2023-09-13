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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 7:12

В Хакасии 15-летний подросток госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП

В Усть-Абакане тяжелые травмы в результате ДТП получил девятиклассник
Вячеслав КУИМОВ
Фото: ГИБДД Хакасии

Фото: ГИБДД Хакасии

12 сентября в Хакасии девятиклассник был госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП. Об этом сообщили в республиканском ГИБДД.

По предварительной информации, вчера в 07:50 на улице Мира поселка Усть-Абакан 22-летний водитель Toyota Carina при обгоне не справился с управлением и врезался в двух несовершеннолетних пешеходов. Они шли по обочине дороги.

В результате аварии 15-летний подросток получил перелом плеча и подвздошной кости, ребер, разрыв селезенки, ушиб почек и легких, травму живота и другие травмы. Несовершеннолетний госпитализирован в состоянии шока второй степени. Второй мальчик, учащийся 8 класса, получил ушибы голени и плеча.

Госавтоинспекция проводит проверку произошедшего.