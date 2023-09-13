В Красноярске пропал 16-летний подросток

Фото: «Поиск пропавших детей - Красноярск»

Днем 11 сентября в Красноярске из дома на улице 6-я Полярная ушел 16-летний подросток. С тех пор о нем ничего неизвестно. Ориентировку опубликовали волонтеры в тг-канале «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худой, зеленые глаза, короткие темно-русые волосы.

Был одет: черная толстовка, синие джинсы и светлые кроссовки.

Особые приметы: шрам на правой брови, нет передних верхних зубов.

Ранее парень уже уходил из дома.

Если вы видели подростка, то позвоните по телефону 8 (391) 227-44-55 (дежурная часть), 8-950-99-66-066 (волонтеры) или 112.