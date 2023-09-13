В Красноярском крае продолжает дорожать бензин

Утро 13 сентября. Цена на АИ-95 в Красноярске. Фото: Юлия КОВАЛЬ

Бензин на АЗС Красноярского края продолжает дорожать. Об этом пишет сайт Gornovosti со ссылкой на данные Росстата.

Судя по таблице от экспертов, составленной 28 августа, средняя стоимость АИ-92 в регионе составила 50,53 руб., АИ-95 – 54,91 руб., а АИ-98 и выше – 68,53 руб. Средняя стоимость дизельного топлива тогда составила 64,62 руб.

Однако всего спустя неделю, 4 сентября, цена на АИ-92 уже была 51,19 руб., АИ-95 – 55,85 руб., АИ-98 – 69,29 руб., а дизельного топлива – 65,4.

Сейчас картина на автозаправочных станциях краевой столицы такая: 92-й бензин – более 54 рублей за литр, АИ-95 – 59,7 руб., а АИ-98 – 70,1 руб. за литр.